SkyUp запустит рейсы в Албанию и Португалию

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines сообщает БизнесЦензор.

"23 декабря 2019 на сайте украинского авиаперевозчика SkyUp Airlines открывается продажа билетов на рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия), - сообщает компания.

Рейс Киев – Тирана – Киев начнет выполняться с 30 мая 2020 года по понедельникам, средам и субботам. "Обращаем внимание, что рейсы по понедельникам и средам будут добавлены в полетную программу с 8 июня 2020 года", - сообщает компания.

Стоимость начинается с 2,307 тыс грн в одну сторону без багажа

Рейс Киев – Лиссабон – Киев будет запущен с 29 марта по понедельникам и пятницам. Стоимость билета без багажа – 2,772 тыс грн.