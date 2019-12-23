Крупные сети АЗС продолжают снижать цены на бензин и дизтопливо

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Цены бензинов А-92 и дизельного топлива на станциях ОККО и WOG снизились до 28,49 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л.

Также на 20 коп./л за выходные опустилась цена бензинов в сети Amic.

Розничные сети начали снижать цены 5 декабря. За этот период стоимость топлива на ОККО и WOG снизилась на 1,3 грн/л. Средняя цена топлива по стране за этот период опустилась почти на 50 коп./л.

Крупнейшая в стране сеть группы "Приват" на снижение цен пока не отреагировала. Спред между ценами ДТ на стелах премиальных сетей (например, ОККО и WOG) и в консолидированной сети группы "Приват" сократился до 50 коп./л. Бензинов — до 1,5 грн/л.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечал, что повышение наценок на бензин и дизтопливо операторами АЗС стало результатом роста доли теневого рынка, который отвлекает на себя все большие объемы, и нежеланием правительства и местных властей бороться с этим недугом.