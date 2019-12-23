Украинские компании уже договорились с "Газпромом" о прямых поставках газа

Об этом сообщили источники БизнесЦензор.

Названия компаний и объемы поставок не называются.

Как сообщал БизнесЦензор, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен лишь на рыночных условиях.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что ПАО "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

Переговоры продолжились в двухстороннем формате на следующий день в Минске.

На брифинге по их итогам в субботу в Офисе президента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Позднее Кабмин обнародовал фотокопию подписанного протокола.