БизнесЦензор

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23.12.19 19:51

"Укрэнерго" ограничивало производство электроэнергии на АЭС из-за падения спроса (обновлено)

22 декабря было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, сообщил нардеп, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

"Укрэнерго" ограничивало производство электроэнергии на АЭС из-за падения спроса (обновлено)

Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Причина – низкий спрос/потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высоком выработке "зеленых" производителей", – написал он.

При этом, по данным Геруса, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси отсутствует.

"Генерация ветроэлектростанций ночью составляла 750 МВт, что на 350 МВт больше, чем в предыдущую ночь. Днем СЭС + ВЭС около 1100 МВт", – сообщил он.

"Дожили до того, что исключаем уже построены государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе евротарифов 3-5 грн за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших", – заявил нардеп.

Как уточнили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго", в ночь с 21 декабря на 22 декабря в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины сложилась очень критическая ситуация, поскольку в часы ночного минимума общий профицит мощности достигал рекордных 3 ГВт.

"Причина – значительное снижение уровня потребления электроэнергии в часы ночного минимума из-за нетипично теплой погоды. Так, 22 декабря этот показатель составлял 15 ГВт, что очень мало для этого времени года. Для сравнения, в аналогичный период грудного 2018 года в субботу-воскресенье ночной минимум мощности составлял около 17-18 ГВт", – отмечают в компании.

"Диспетчеры НЭК "Укрэнерго" использовали все предложения производителей на разгрузку в пределах балансирующего рынка, но этого не хватило для обеспечения стабильной работы энергосистемы и обеспечения операционной безопасности. Единственным возможным решением в этом случае было отключение в резерв энергоблоков ТЭС ГК, ограничения генерации на атомных, а затем и на больших ветровых электростанциях", – пояснил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

В частности, в ночь с 21 декабря на 22 декабря, чтобы сбалансировать производство и потребление электроэнергии, диспетчерам пришлось вывести в холодный резерв (остановить) 7 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 1 ГВт. После этого на всех ТЭС осталось в работе по одному (два) блока, разгруженные до технического минимума.

При этом импорт из России и Беларуси был полностью ограничен, включены в работу в насосном режиме гидрогенераторы на Киевской ГАЭС (135 МВт) и на Днестровской ГАЭС (800 МВт).

Кроме того, с 2:30 до 5:35 часов утра 22 декабря были разгружены четыре энергоблока на Запорожской, Ровенской и Южноукраинской АЭС на суммарную мощность 400 МВт.

"После этого с 7:00 до 8:00 утра 22 декабря пришлось также ограничить производство пяти мощных ветровых электростанций в целом на 350 МВт, поскольку к тому времени уже не хватало других средств для балансировки энергосистемы (водохранилища ГАЭС были полностью заполнены, и станции не могли работать в насосном режиме)", – отмечается в сообщении.

В частности, была ограничена Ботиевская ВЭС (на 100 МВт), Приморская ВЭС-1 (на 50 МВт), Приморская ВЭС-2 (на 50 МВт), Орловская ВЭС (на 50 МВт), Оверьяновская (на 50 МВт), Новотроицкая ВЭС (на 50 МВт).

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