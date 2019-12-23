"Укрзализныця" с начала года провела капитальный ремонт 27 пассажирских вагонов

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

До конца года компания модернизирует еще 2 плацкартных вагона.

На этот вид ремонта "Укрзализныця" потратила почти 342 млн грн и получила фактически новые 15 купейных, 9 плацкартных и 3 вагона СВ.

В ходе модернизации вагонов меняется интерьер салона, обновляются окна, полочки, оборудование вагона. В купе установлены дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место. Верхние полки оборудованы защитным бортиком.

Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения.

Из вагонов, прошедших капитальный ремонт, в этом году сформированы ночной экспресс Киев - Мариуполь, новый состав поезда Киев - Лисичанск, второй состав поезда Киев - Запорожье - Киев, сформирован новый поезд Киев - Черновцы.

Такой вид ремонта обеспечивают 6 пассажирских вагоноремонтных депо "Укрзализныци": в Гробница, Бахмаче, Ковеле, Каховке, Харькове, Синельниково. За последние четыре года "Укрзализныця" приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 224 модернизировала.