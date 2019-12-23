БизнесЦензор

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23.12.19 10:23

Жители Харьковской области предупредили больше 200 аварийных ситуаций на газовых сетях

В 2019 году бдительность жителей Харьковской области позволила предупредить более 200 случаев аварийных ситуаций на газовых сетях.

Жители Харьковской области предупредили больше 200 аварийных ситуаций на газовых сетях

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Харьковгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Эти случаи были связаны с несанкционированным подключением к распределительным сетям. Ворам было начислено к оплате около 6 млн. гривен", - сообщает компания.

Попытки махинаций с самостоятельным подключением к действующим газопроводам приводят к утечкам газа. Потребители, которые обратились в службу экономической безопасности АО "Харьковгаз" были обеспокоены, что такие действия повредят уличные газопроводы и их дома зимой могут остаться без отопления. Во время проверок, специалистами компании ликвидированы утечки газа и опасные врезки в работающие под давлением газопроводы.

"Отдел экономической безопасности активно сотрудничает с жителями Харьковской области. Люди не хотят, чтобы из-за мошенников страдали их дети зимой без газа и отопления", - отметил директор по безопасности АО "Харьковгаз" Александр Бессчастный.

Во многих случаях самовольно подключаются к газу владельцы больших домов.

"Например, в поселке Высокий дом площадью почти 200 кв значился давно отключенным от системы газоснабжения. Во время осмотра, специалистами группы по обследованию сетей был найден самовольно-проложенный газопровод, подсоединенный к действующим сетям. Перед отключением несанкционированного газопровода, специалистам пришлось ликвидировать утечки газа", - сообщает компания.

В поселке Южный владелец дома самовольно построил газопровод мимо счетчика газа, подключил к нему газовую плиту и отопительный прибор. Из-за действий "изобретателя", запах газа чувствовали даже прохожие на улице.

"Сообщить об опасности, связанной с кражами газа можно анонимно по телефону: (057) 341-44-70, по электронному адресу dialog@khgas.com.ua. В случае запаха газа немедленно звонить в аварийную службу "104", - сообщает "Харьковгаз".

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