Жители Харьковской области предупредили более 200 аварийных ситуаций на газовых сетях

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Харьковгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Эти случаи были связаны с несанкционированным подключением к распределительным сетям. Ворам было начислено к оплате около 6 млн. гривен", - сообщает компания.

Попытки махинаций с самостоятельным подключением к действующим газопроводам приводят к утечкам газа. Потребители, которые обратились в службу экономической безопасности АО "Харьковгаз" были обеспокоены, что такие действия повредят уличные газопроводы и их дома зимой могут остаться без отопления. Во время проверок, специалистами компании ликвидированы утечки газа и опасные врезки в работающие под давлением газопроводы.

"Отдел экономической безопасности активно сотрудничает с жителями Харьковской области. Люди не хотят, чтобы из-за мошенников страдали их дети зимой без газа и отопления", - отметил директор по безопасности АО "Харьковгаз" Александр Бессчастный.

Во многих случаях самовольно подключаются к газу владельцы больших домов.

"Например, в поселке Высокий дом площадью почти 200 кв значился давно отключенным от системы газоснабжения. Во время осмотра, специалистами группы по обследованию сетей был найден самовольно-проложенный газопровод, подсоединенный к действующим сетям. Перед отключением несанкционированного газопровода, специалистам пришлось ликвидировать утечки газа", - сообщает компания.

В поселке Южный владелец дома самовольно построил газопровод мимо счетчика газа, подключил к нему газовую плиту и отопительный прибор. Из-за действий "изобретателя", запах газа чувствовали даже прохожие на улице.

"Сообщить об опасности, связанной с кражами газа можно анонимно по телефону: (057) 341-44-70, по электронному адресу dialog@khgas.com.ua. В случае запаха газа немедленно звонить в аварийную службу "104", - сообщает "Харьковгаз".