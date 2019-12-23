Китай снизит ввозные пошлины для 850 видов товаров

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

"С января 2020 г. пошлины более чем на 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Китая.

Пошлины снизят на продовольственные товары, продукцию добывающих отраслей и химической промышленности, нефтепродукты, промышленное, телевизионное и специализированное оборудование, оптические приборы и некоторые виды тракторов, электрогенераторы.

В сообщении комитета отмечается, что нулевые пошлины "введут на импорт фармацевтической продукции, содержащей алкалоиды для лечения астмы, а также сырья для производства новых лекарств от диабета, чтобы снизить затраты на лекарства и стимулировать производство новых препаратов".

"Корректировка тарифов поможет снизить расходы на импорт, повысить открытость до более высокого уровня и позволит другим странам и регионам участвовать в развитии Китая", – говорится в сообщении.