БизнесЦензор

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22.12.19 19:10

В Колумбии запретили Uber

Управление промышленности и торговли правительства (SIC) остановило деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber в Колумбии. Оно встало на сторону местного оператора такси Cotech, который заявил о нарушениях в работе Uber.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"SIC установил, что Uber BV по лицензии мобильного приложения Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики приложения также принимали участие в этих действиях. Решение суда вступает в силу немедленно.

Ранее Uber запретили в Германии по иску службы такси Taxi Deutschland. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей. В конце ноября лондонские власти отказались продлевать лицензию Uber, компания подала апелляцию на это решение.

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