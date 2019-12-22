Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем по версии Forbes

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Второе место в списке занял победитель прошлого года Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга "Президент пропал", которую господин Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Бывшая первая леди Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее муж, бывший президент Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $65 млн за две книги.

Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг "Дневник слабака", занимает четвертое место с доходом $20 млн, продав 3,6 млн экземпляров.

Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в прошлом году.

Все показатели доходов приведены за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года. Суммы указаны до вычета налогов, а также без учета вознаграждений агентов, менеджеров и юристов.