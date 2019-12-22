Apple разрабатывает собственную спутниковую технологию

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что компания уже сформировала команду из инженеров для разработки антенн и аппаратов.

Целью проекта является разработка технологии спутниковой коммуникации, которая сможет получать и отправлять данные напрямую на пользовательские устройства, в том числе айфоны, благодаря которой Apple сможет частично избавиться от необходимости ориентироваться на другие сети.

В Bloomberg пояснили, что речь может идти не о создании собственных спутников, а о разработке передатчиков или наземного оборудования, которое будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных напрямую на устройства Apple или для объединения в единую сеть независимо от сотового оператора. Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт.

Отмечается, что пока проект находится на очень ранней стадии. Над ним работает засекреченная команда, однако известно, что ее возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.