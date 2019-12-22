БизнесЦензор

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22.12.19 11:33

Экспортную привлекательность имеет пищевая переработка и IT, – Милованов

Экспортную привлекательность для Украины имеет пищевая переработка и IT.

тимофей,милованов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Важна не сама приватизация, поскольку она не является самоцелью, важнее - рабочие места, а это - инвестиции. Чем больше предприятий отправят товаров на экспорт, тем больше мы получим заказов, а это означает улучшение отношений на рынках, куда нас пока еще не пускают из-за конкуренции. Чем лучше поддержка украинских экспортеров, тем больше поддержка инвесторов", - отметил Милованов. 

По его словам, сейчас экспортную привлекательность имеет пищевая переработка и IT: "Это, в частности, продуктовые программы, программное обеспечение, которое в сочетании с промышленностью дает большой эффект".

Также Милованов отметил, что рынок земли создают для того, чтобы зашли "длинные и дешевые деньги", чтобы поднять добавленную стоимость и обеспечить рост зарплаты.

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