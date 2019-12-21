Кабмин обнародовал протокол газовых договоренностей с Россией. ДОКУМЕНТ

Согласно опубликованной на официальном правительственном портале фотокопии документа, его подписали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, мининстры энергетики Украины и РФ Алексей Оржель и Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Кулеба, помощник президента Украины Андрей Ермак, в присутствии глав "Нафтогаза", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.



Как сообщалось, ранее на брифинге в Офисе президента министр эннергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что достигнутые между Украиной и РФ газовые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $3 миллиарда по решени Стокгольмского арбитража.

В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Оржель добавил, что пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.