Украина получит от "Газпрома" $3 миллиарда и отозвет оставшиеся иски, – Оржель (обновлено)

Об этом Оржель заявил на брифинге, сообщает БизнесЦензор.

"Мы урегулируем вопрос будущих платежей. Это потенциальная возможность победы, но есть видимость того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций о будущих платежа. То есть, решение о $3 миллиардах четко определено, а решения о других будут непосредственно в рамках пакета отозваны", – сказал Оржель.

При этом Оржель подчеркнул, что "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о других газовых исках Украины против РФ, Оржель рассказал, что их оценивают в около $12 млрд.

"Мы можем говорить, что $12 миллиардов, о которых мы вспоминаем, это потенциальный выигрыш в арбитражах. Есть другие позиции российской стороны, когда она говорила, что также будет подавать в суд. Чрезвычайно важно для нас понять, что $12,2 млрд, это не то, что как мы уже имеем $3 (млрд, – ред.) Три мы непосредственно можем взять уже до нового года, потому что это уже зафиксировано. $12,2 и другие решения пакетно будут пересматриваться и урегулироваться", – сказал Оржель.

В свою очередь глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская компания выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража (около $3 млрд с учетом пени), а "Нафтогаз" в свою очередь отзовет остальные иски в арбитраже, передают Ведомости.

Исполнительный директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге с Оржелем заявил, что новые исковые требования Украины против РФ урегулируются в рамках пакетного договора о транзите газа.

"Если мы говорим о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предусматривается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это означает, что не останется никаких открытых исковых требований ни у кого из сторон после того, как это пакетное решение будет введено", - объяснил Витренко.

Ранее Оржель сообщил, что Украина и РФ договорились подписать договор о транзите газа на 5 лет.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", а "финансовый эффект - более $12 млрд.

Как писал БизнесЦензор,Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.

В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".

Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.

Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.

Также НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A.