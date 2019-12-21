Франция оштрафовала Google на 150 миллионов евро за работу рекламной платформы

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Google злоупотребил доминирующим положением, которое он занимает на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их несправедливым и произвольным образом", - указывается в документе.

Интернет-концерну предписано переработать правила для Google Ads и прояснить порядок блокировки аккаунтов на этой платформе. Расследование в отношении Google было начато по заявлению французской компании Gibmedia, управляющей различными сайтами. Ее аккаунт на Google Ads был заблокирован в 2015 году.

Google сообщил о намерении обжаловать решение о штрафе и, в свою очередь, выдвинул обвинения в адрес Gibmedia. "Gibmedia включала объявления для рекламных сайтов, которые побуждали людей к оплате услуг на непрозрачных условиях. Мы не желаем подобной рекламы на наших платформах, поэтому мы заблокировали Gibmedia и отказались от соответствующей рекламной прибыли, чтобы оградить потребителей от ущерба", - говорится в заявлении Google.

Только в марте Европейский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на 1,49 млрд евро, обвинив его в создании недозволенных препятствий конкурентам в сфере поисковой рекламы на платформе AdSense for Search.