Лукашенко и Путин не договорились о налогах, нефти и газе для интеграции РФ и Беларуси

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В чём суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.

По словам российского министра, со времён последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 "дорожную карту".

Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали. Сразу после встречи президентов начался саммит Евразийского экономического союза, в который кроме России и Беларуси входят Казахстан, Киргизия и Армения.

Содержание документов, которые собираются подписывать Путин и Лукашенко, в том числе и тех, которые уже согласованы, неизвестно. Сообщалось, что речь идёт об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве вплоть до отказа Беларуси от суверенитета. В пятницу в Минске должна пройти акция протеста против интеграции.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идёт об утрате Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями. На пресс-конференции в четверг Путин сказал, что Россия не готова дотировать экономику Беларусь в полном объеме, а условием льготной цены на газ должно быть создание наднациональных органов в сфере экономики.