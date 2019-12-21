Украина экспортировала почти 29 миллионов тонн зерна

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14 млн 36 тыс. тонн, ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - 10,5 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 178,9 тыс. тонн, что почти на 65 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 10 декабря собрали рекордный урожай зерновых – 75,2 млн тонн, превысив на 1,2 млн тонн прогноз министерства на 2019 год. В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.