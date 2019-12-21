Швейцарская Allseas приостановила укладку "Северного потока-2" из-за санкций США

Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает БизнесЦензор.

"В ожидании принятия Закона о государственной обороне (NDAA) Allseas приостановила деятельность по трубопроводу "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства о ликвидации и ожидать руководства, включающие необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующих органов власти США", - сообщила компания.

Allseas сообщила о приостановке работ по "Северному потоку-2" незадолго перед тем, как президент СШ Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал БизнесЦензор, ранее американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода "Северный поток - 2".

"Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода", - говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, опубликованном в четверг, 19 декабря.

Однако если компания продолжит работу "хотя бы один день" после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с "потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями".

Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока - 2". В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб "Северного потока - 2", будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

"Если вы попытаетесь завершить трубопровод в течение следующих 30 дней, вы уничтожите его акционерную стоимость и разрушите будущую жизнеспособность своей компании", - говорится в письме сенаторов. Цель санкций состоит в том, чтобы гарантировать, что строительство трубопровода не будет закончено. Законопроект был внесен Тедом Крузом. Конгресс США его уже одобрил, а президент страны Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время подпишет этот документ.