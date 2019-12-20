Офис Зеленского объявил об окончательных договоренностях по газу с Россией

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

"Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий", – сказано в сообщении.

В то же время в ОП отмечают, что подробности договоренностей будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

В свою очередь в российском "Газпроме" заявили, что по итогам переговоров в Минске российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, передает Интерфакс.

Как сообщалось, накануне Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года, заявили министры энергетики обеих стран Алексей Оржель и Александр Новак по итогам прошедших в четверг в Берлине переговоров. Подробности условий не разглашаются.

Перед этим Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2", а президент РФ Владимир Путин впервые признал решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд плюс проценты.

В пятницу переговоры Украины и России по газу продолжались в Минске.