СБУ потребовала от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского

Соответствующее письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" от 17 декабря подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности", – говорится в письме СБУ к "Приватбанку".

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от представления новых исков", – сказано в документе.

В СБУ подтвердили, что такое письмо действительно направляли "Приватбанку".

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Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников банка в Израиле на $600 миллионов, а также увеличил свои исковые требования в США.

Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.