БизнесЦензор

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20.12.19 19:43

Остатки на валютных счетах Госказначейства к началу ноября превышали 20 миллиардов, – Маркарова

Остатки на валютном Едином казначейском счету (ЕКС) по состоянию на начало ноября 2019 года превышали 20 млрд грн.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют обнародованные Маркаровой материалы, в октябре 2019 года этот показатель был на уровне около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Самый высокий показатель в текущем году остатки на валютном ЕКС показали в июне – свыше 80 млрд грн, после чего они планомерно снижались.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС к началу декабря составили 55,01 млрд грн, что на 3,6% больше по сравнению с показателем на начало ноября.

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