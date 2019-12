Boeing впервые запустила пилотируемый корабль к МКС. ВИДЕО

Об этом сообщает Голос Америки, передает БизнесЦензор.

После пуска корабль вышел на нештатную орбиту, сообщили представители Boeing. Двигатели "Старлайнера" не смогли выдать расчtтный импульс. Солнечные панели корабля обеспечивают его энергоснабжение, специалисты Boeing и NASA разрабатывают план для исправления ситуации.

Администратор NASА Джим Брайденстайн проинформировал утром 20 дкекабря вице-президента Майка Пенса о неудачном старте "Старлайнера". В заявлении пресс-секретаря вице-президента говорится, что Майк Пенс будет продолжать следить за ситуацией.

"Вице-президент Пенс получил уверения в том, что NASA продолжит испытания, чтобы вернуть американских астронавтов в космос на американских ракетах в 2020 году", - говорится в заявлении.

"Старлайнер", наряду с "Крю Дрэгон" SpaceX - один из двух пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых частными компаниями для отправки астронавтов к МКС. В этой роли они должны заменить для НАСА закрытую программу "Спейс шаттл" и разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз".

В тестовом полtте экипажа на борту нет. На МКС "Старлайнер" везет 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози, напоминает Space.com.​ В будущем корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

В случае успешных испытаний корабль "Старлайнер" должен впервые отправиться к МКС с астронавтами в середине 2020 года. Пилотируемый пуск "Крю Дрэгон" намечен на ​ближайшую весну.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl