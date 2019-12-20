НАБУ расследует схему взяток на 300 миллионов с участием фирм "смотрящего за Минюстом"

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на постановление следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 26 июля по делу 760/11124/19, передает БизнесЦензор.

Из постановления известно, что детективы НАБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве с 28 февраля 2019 года.

В частности, детектив НАБУ обратился в суд с ходатайством, в котором просил разрешить временный доступ к документам "Укрэксимбанка", которые содержат банковскую тайну.

Как следует из материалов дела, в период с декабря 2015 года до момента подачи ходатайства детектива, ряд предприятий и банковских учреждений, которые являются взыскателями или должниками в исполнительных производствах, находящихся в производстве департамента Государственной исполнительной службы Минюста, перечисляли средства якобы за юридические услуги на счета ООО "Юридическая фирма "Неоклеус и Довбенко" (записана на офшорку "Ниатрекс бизнес ЛТД").

Также деньги перечислялись на счета ООО "Юридическая фирма "Эн энд Ди" (по данным Youcontrol, 2017 основателем компании также была офшорная компания "Ниатрекс бизнес ЛТД", а бенефициаром – Андрей Довбенко) и ООО" Юридическая фирма "Эврис" (бенефициаром до сих пор указан Довбенко). При этом бенефициарным владельцем всех трех структур является одно лицо.

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По данным следствия, с 14 декабря 2015 года по 29 января 2018 года по указанной схеме через счета ООО "Неоклеус и Довбенко" были проведены денежные средства в сумме более 125,3 млн грн. В период с 17 мая 2017 года по 29 декабря 2018 года через счета ООО "Юридическая фирма "Эн энд Ди" провели 37,4 млн грн, а 4 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года через счета ООО "Юридическая фирма "Эврис" – 123,5 млн грн. Общая сумма проводок составила 286,2 млн грн.

В дальнейшем, часть указанных средств с аналогичным назначением платежей "за юридические услуги" перечислялись на счета предприятий, которые фигурируют в уголовных процессах различных правоохранительных органов как юридические лица с признаками фиктивности и налоговые ямы, а также на счета физлиц-предпринимателей.

В дальнейшем, согласно полученным следствием данным, средства переводились в наличные и передавались должностным лицам Министерства юстиции и департамента государственной исполнительной службы министерства за проведение или непроведение исполнительных действий, принятия решений в исполнительных производствах

Андрея Довбенко называли смотрящим за Минюстом во времена Павла Петренко (2014-2019 годы). Именно на его свадьбе с управляющим партнером LCF Law Group Анной Огренчук во Франции отметил День Независимости в 2019 году руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

По данным Единого государственного реестра деклараций, департамент государственной исполнительной службы в 2016 году возглавляли Елена Терлецкая и Дмитрий Полищук. В 2017-2018 годах директором департамента был Юрий Моисеев. В 2019 году новым руководителем департамента стал Алексей Воробьев, ушел с этой должности в сентябре. Сейчас департамент государственной исполнительной службы возглавляет Максим Киселев.