Фонд госимущества отменил продажу яхт-клуба в Одессе на Новый год

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на ает Интерфакс-Украина.

"Приватизация важна, но также важно выставлять объекты на аукционы с достаточным раскрытием информации и желательно в рабочие дни. Фонд приостановил продажу ГП "Черноморский яхт-клуб". Задача Фонда – качественная приватизаци\. Качественная приватизация – это не новогодние скидки и распродажа государственных активов, это системная работа над оценкой объектов, привлечением как можно большего количества участников аукционов и приватизация по рыночным ценам", – подчеркнул Сенниченко.

По словам главы ФГИ, аукцион по продаже яхт-клуба в Одессе, назначенный на 3 января 2020 года, мог состояться на невыгодных для государства условиях.

"Сейчас аукцион остановлен, будет проведена дополнительная работа над раскрытием информации. После этого будет объявлен повторный аукцион", – сказал Сенниченко.

Как сообщалось, ФГИ ранее объявил аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Черноморский яхт-клуб".

Начальная цена лота составляла 6,04 млн грн. При этом покупатель должен был в течении полугода не увольнять работников приватизированного предприятия, кроме случаев увольнения работников по собственной инициативе, а также погасить имеющуюся кредиторскую задолженность в размере 821,68 тыс. грн.

Имущественный комплекс госпредприятия расположен в Одессе по адресу: пляж "Отрада", 16/2. Он состоит из трех зданий общей площадью 477,5 кв. м, ограды, трансформаторной подстанции и проходной, а также 30 единиц движимого имущества. Сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта.

Госпредприятие "Черноморский яхт-клуб" в 2018 году получило 512,9 тыс. грн убытка при дооде в 2,72 млн грн. На предприятии работает 19 человек.

Объект расположен на земельном участке 2,9 га и пользуется землей на основании государственного акта на право постоянного пользования земельным участком.

Основной вид деятельности ГП "Черноморский яхт-клуб" - строительство водных сооружений. Направлениями деятельности предприятия являются: экскурсионная деятельность; организация и проведение швартования и отшвартовывания яхт и судов, постановка их на якорные места и снятие с якоря; предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом; предоставление услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств; техническая эксплуатация портовых сооружений и гидротехнических объектов.