Кабмин уволил соратницу Гончарука с должности заместителя главы Минздрава

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1292-р от 18 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Качурец уволена с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщалось, ранее заместитель министра здравоохранения Младена Качурец подала заявление на увольнение, назвав причиной такого решения "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в Минздраве.

Напомним, Кабмин назначил Младену Качурец на должность замглавы Минздрава в начале сентября.

Ранее Качурец занимала должность руководителя медицинского сектора Офиса эффективного регулирования, которым руководил до назначения премьер-министр Алексей Гончарук, а также советника и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.