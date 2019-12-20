Транспортные предприятия сократили перевозки пассажиров на 5,6%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за указанный период составил 91,1 млрд пасс./км, что на 3,5% превышает этот показатель за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за 11 месяцев текущего года воспользовалось 142,2 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 2,1% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года, а услугами автомобильного транспорта – 1,656 млрд пассажиров (на 5,4% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 10,5% - до 12,8 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-ноябре трамваями воспользовалось 571,5 млн пассажиров (сокращение на 7,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее), метрополитеном – 652,9 млн (сокращение на 1,8%), троллейбусами – 864 млн (падение на 7,6%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 3,5% – до 0,7 млн человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.