Dragon Capital ведет переговоры о покупке у поляков "Идея Банка", – СМИ

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на банкира, знакомого с ситуацией в украинском банке, передает БизнесЦензор.

"Due diligence проводит Dragon Capital, а новым руководителем банка может стать Иван Свитек. Его уже видели в банке, он изучает его бизнес-процессы", – рассказал собеседник издания.

Переговоры Dragon Capital с Getin Holding также подтвердил финансист с одной из украинских инвестиционных компаний.

"Обсуждалась возможность продажи 1,25 капитала, но не знаю, насколько этот ориентир все еще актуален", – сказал он.

Топ-менеджер одного из банков с иностранным капиталом отметил, что Иван Свитек после завершения работы в должности генерального менеджера "Альфа-Банка" остался в Украине и сейчас занимается "проектом "Идея Банк", не исключив возможности участия Свитека в капитале учреждения.

Как сообщалось, в октябре стало известно, что польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинскую "дочку" – АО "Идея Банк".

В частности, Getin Holding сообщал о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций, который выразил желание купить до 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис" со штаб-квартирой в Киеве.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.