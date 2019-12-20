"Укрзализныця" назначила на праздники два скоростных поезда из Киева в Харьков и Днепр

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, скоростной поезд №708/707 Киев-Днеп-Киев будет курсировать с отправлением из Киева 24 декабря и из Днепра 25 декабря с остановками на станциях Кагарлык/Триполье Днепровское, Знаменка, Пятихатки и Каменское.

Скоростной поезд №728/727 Киев-Харьков-Киев будет курсировать с отправлением из Киева и Харькова 2 и 11 января 29 с остановками на станциях Полтава-Киевская, Миргород и Дарница.

Ранее "Укрзализныця" назначила более 30 поездов на время новогодних и рождественских праздников.