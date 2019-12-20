Расходы на субсидии с начала года сократились на 15%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 5 млн 162,5 тыс. семей, что составляет 125% общего количества обратившихся за ними и на 12,2% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в ноябре 2019 года уменьшился на 9,7% по сравнению с ноябрем 2018 года и составил 479,7 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.