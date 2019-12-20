Оператор ГТС Украины подписал соглашение для поставок газа из Венгрии

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС", – сказано в сообщении.

При этом с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с "Газпромом".

"Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры про подобные контракты со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 18 декабря ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор Transgaz подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года для транспортировки газа из Южной Европы.

Кабинет министров Украины в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которое является 100% "дочкой" "Укртрансгаза". Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.