Кабмин назначил главе Таможенной службы двух новых заместителей

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №1295-р и № 1296-р обнародовано на официальном правительственном портале.

Другими своими распоряжениями от 18 декабря №1299-р и №1300-р Петухов и Шендрык назначены заместителями председателя Государственной таможенной службы.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Дениса Шендрыка заместителем председателя ГФС 11 декабря, а Сергея Петухова – 27 ноября.

Согласно поданной перед назначением декларации за 2018 год, Денис Шендрык работал в ООО "Прайсуотерхаускуперс", где в прошлом году получил 1,16 млн грн зарплаты. В то же время его жена – Виталия Шендрык – работала в ГФС, где получила за год 257,95 тыс. грн зарплаты.

С июля 2015 года до сентября 2019 года Сергей Петухов был заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции. Весной этого года участвовал в конкурсе на должность главы новой Налоговой службы, но его победителем стал замминистра финансов Сергей Верланов.