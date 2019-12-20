Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2019 год

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1286-р от 18 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Кроме того, Кабмин своими распоряжениями №1287-1289 от 18 декабря утвердил финпланы входящих в НАК компаний: АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и АО "Укртранснафта".

В то же время сами финпланы не обнародованы.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 декабря "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Среди прочего аведенным в действием решением СНБО Кабмину было поручено безотлагательно утвердить финансовые планы НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 и 2020 годы.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.