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20.12.19 15:48

Решение о продлении экономических санкций ЕС против России вступит в силу 21 декабря

Постановление Совета ЕС от 19 декабря 2019 года о продлении на полгода экономических санкций в отношении России за действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине, опубликовано 20 декабря в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу 21 декабря.

Решение о продлении экономических санкций ЕС против России вступит в силу 21 декабря

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Данное решение вступает в силу на следующий день за его публикацией в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе.

Совет ЕС, как отмечается в постановлении, продлил эти санкции до 31 июля 2020 года.

Публикация в "Официальном журнале" завершает юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейским лидерам, сделанных канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.

"Учитывая, что минские соглашения не реализованы полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции в отношении России", - сообщил Совет ЕС 19 декабря.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года.

Экономические санкции включают:

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

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