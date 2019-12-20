ЕС выделил дополнительно 8 миллионов евро для пострадавших от конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - сказал комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янеж Ленарчич.

Кром того, отмечается, что при помощи этих дополнительных средств ЕС поддержит прежде всего тех, кто живет вдоль контактной линии, по обе ее стороны, обогревом и доступом к воде.

"Это (финансирование) также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.

Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.