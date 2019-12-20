Рада создала комиссию для расследования реструктуризации долга Украины в 2015 году

За принятие соответствующего постановления скандального народного депутата Максима Бужанского ("Слуга народа") №2163 проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"В свою очередь Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию и способствовать установлению соответствия экономических последствий заключенного соглашения о реструктуризации долга национальным интересам государства путем создания Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений о заключении соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов относительно реструктуризации внешнего долга в 2015 году", – сказано в пояснительной записке к постановлению.

Инициаторы постановления напомнили, что в марте-августе 2015 года правительство и комитет кредиторов Украины провели комплекс мероприятий, направленных на уменьшение долгового давления на экономику Украины и рисков возникновения дефолта. В результате проведенных правительством и лично министром финансов Украины Натальей Яресько переговоров с клубом кредиторов Украины было достигнуто соглашение о реструктуризации долга Украины.

Реструктуризация части внешнего долга Украины предусматривала немедленное списание 20% основной суммы такого долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашения гособлигаций отсрочено на 4 года – с 2015-2023 на 2019-2027 годы.

Как компенсация Украиной были выпущены дополнительные ценные бумаги – ВВП-варранты (VRI). Механизм VRI начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет $125,4 млрд. Суммы выплат по ним зависят от динамики роста ВВП Украины: за темпов до 3% включительно выплаты имеют нулевой характер, от 3% до 4% – составят 15% от каждого процента прироста ВВП более 3%, от 4% – 40% каждого дополнительного процента.

Бужанский считает такие условия невыгодными для Укрианы.

Бужанский известен своими оскорбительными выпадами в адрес журналистов и политических оппонентов, является соратником Александра Дубинского – бывшего сотрудника телеканала "1+1" и лоббиста ряда изменений в законодательство в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, Наталья Яресько заняла позицию министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в $17,5 млрд, а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на $12 млрд до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.