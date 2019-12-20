Кабмин назначил двух госпредставителей в набсовет "Укрпошты"

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1313 от 18 декабря 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту распоряжения, представлять государство в набсовете "Укрпошты" будут глава директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Камил оглы Сафаров и советник премьер министра Александра Гончарука на общественных началах, юрист, член третейского суда при всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" Александр Зинкин.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.