Рада упростила автономизацию больниц и повысила зарплаты водителям скорых

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2428 во втором чтении проголосовали 297 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие закона призвано облегчить и стимулировать процесс автономизации государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, что является критически важным для дальнейшей трансформации системы здравоохранения, которая происходит путем перехода учреждений здравоохранения на новый механизм финансирования через заключение договоров с Национальной службой здоровья.

В частности, законом восстановлена ​​возможность преобразования учреждений здравоохранения коммунальных и государственных учреждений в некоммерческие и казенные предприятия соответственно, которая была заблокирована в связи с внесением в 2018 году изменений в Гражданский кодекс.

"На сегодня в соответствии с гражданским законодательством государственные и коммунальные учреждения могут быть реорганизованы в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия только путем ликвидации старой юридического лица с последующим созданием новой, однако, этот путь слишком длительным, юридически громоздким и забюрократизированным", – считают авторы законопроекта.

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Законом также облегчена процедура реорганизации учреждений здравоохранения, предусматривающая до 31 декабря 2020 года освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах. Также медицинские учреждения временно освобождены от необходимости проведения обязательной оценки имущества. Закон разрешает упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества и возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий и тому подобное.

Кроме того, законом с целью обеспечения территориальной доступности качественной медицинской помощи населению создается госпитальный округ. В рамках госпитального округа определяются опорные учреждения здравоохранения. Порядок создания госпитальных округов и перечень опорных учреждений здравоохранения утверждаются Кабинетом министров.

Законом также разграничены сферы ответственности государства и органов местного самоуправления в сфере организации медицинского обслуживания населения, учитывая полученные в результате децентрализации полномочия и ресурсы.

Кроме того, законом предусматривается обеспечить справедливую оплату труда немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи, а именно водителей бригад экстренной медицинской помощи, работающих в таких же сложных условиях, и медицинские работники. Для этого законом распространены на водителей бригад экстренной медицинской помощи условия оплаты труда и меры социальной защиты, предусмотренные для медицинских работника системы экстренной медицинской помощи.

Законом также переданы Госпродпотребслужбе полномочия по утверждению и размещению на своем официальном сайте методических материалов по соблюдению требований законодательства о безопасности пищевых продуктов как органа, который утверждает собственно гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов и с целью консолидации направлений его деятельности.