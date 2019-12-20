Россия и Украина готовят пакетное газовое соглашение, – Reuters (обновлено)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, передает БизнесЦензор.

По словам одного из собеседников агентства, Россия предложила выплатить Украине $3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Другой источник добавил, что Украина, в свою очередь, готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на $12 миллиардов.

Минэнерго России и ПАО "Газпром" не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и НАК "Нафтогаз" от комментариев отказались.

Российское агентство "Интерфакс" сообщает, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне на ежегодной пресс-конференции Путин упомянул о решении Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплатить "Нафтогазу Украины" на $2,6 млрд, в контексте переговоров о будущем транзита газа через Украину.

"Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", – сказал Путин.

При этом глава российского государства напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд, известном как "долг Януковича".

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявлял о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Напомним, ранее российская сторона неоднократно призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях. "Нафтогаз" уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.