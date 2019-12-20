В спортклубе "5 элемент" Порошенко проходят обыски (обновлено)

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Гарик Корогодский, передает БизнесЦензор.

По его словам, проводящие обыски назвались представителями СБУ.

"ГБР в пятницу проводит обыски в "5 элементе" и еще по некоторым адресам", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – о купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Как сообщал БизнесЦензор, летом Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в помещения компании "Богдан Моторс" и спортивном клубе "5 элемент".

Обыски прошли в ходе расследования растраты госимущества в особо крупных размерах чиновниками Минобороны и Генштаба Украины.

Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% – фонду Олега Гладковского.

Как сообщалось, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский – старший сын Олега Гладковского, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан". Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Уволенный на фоне коррупционного скандала Гладковский (Свинарчук) еще до своего назначения заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации. После увольнения из СНБО Гладковский вернулся на должность президента корпорации "Богдан".

Напомним, Олег Гладковский приказом президента Петра Порошенко от 17 февраля 2015 года был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук), как и Игорь Кононенко, входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".