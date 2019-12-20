В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны", - сообщает НБУ.

Новые деньги надежнее защищены от подделок и обеспечивают удобство расчетов и экономию средств для государства, указывает НБУ.

Первоначально Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.