БизнесЦензор

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20.12.19 11:25

В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины 20 декабря вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен.

В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны", - сообщает НБУ.

Новые деньги надежнее защищены от подделок и обеспечивают удобство расчетов и экономию средств для государства, указывает НБУ.

Первоначально Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.

В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен 01В Украине вводят в обращение новые бумажные 50 гривен и монеты в 5 гривен 02

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