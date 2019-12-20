ГАСИ отменила разрешение для окружения Вавриша на застройку опасного участка в Киеве

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Основанием принятия такого решения стали результаты внеплановой проверки, проведенной ГАСИ, по соблюдению требований законодательства при выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

В ходе проверки установлено, что Департамент градостроительства КГГА выдал разрешение с нарушением. В частности, намерения застройки земли не соответствуют Генплану, в том числе по высотности объекта строительства.

В связи с этим главный инспектор строительного надзора отменил действие градостроительных условий и ограничений застройки участка. А это является основанием для аннулирования разрешения на выполнение строительных работ - 19 декабря ГАСИ приняла решение об аннулировании разрешения, выданного в сентябре этого года по заказу ООО "МК 8".

Арендатором участка площадью 1,69 га является ООО "Инновационная строительная компания", которое когда-то хотело построить там ЖК "Печерский бастион". ООО "ИСК" передала участок в субаренду ООО "МК 8", которое в сентябре этого года получило разрешение на строительство по ул. Ольшанская, 2-6 между домами ул. Ольшанской, 2-А и ул. профессора Подвысоцкого, 16. Проект предусматривает возведение высоток на 24 этажа с офисами и торговыми центрами на оползнеопасном склоне.

Учредителями ООО "МК 8" является АО "Атлон", а руководителем с июля этого года является Сергей Софиев - это менеджер Андрея Вавриша. С 2017 года по 2019 год руководителем "МК 8" был Вадим Струневич, народный депутат от "Слуги народа", которого тоже связывают с Вавришем.

Руководителем фонда "Атлон" является юрист Вавриша - Андрей Евсей.

Андрей Ваврыш - это нынешний владельцем SAGA Development, бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, известный также как друг руководителя Офиса президента Андрея Богдана.