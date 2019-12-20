Кабмин отменил лицензии для операторов лотерей, – Гончарук

Об этом Гончарук написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Игорного бизнеса "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений о распространителях лотерей в лицензионных условиях", - заявил Гончарук.

По его словам, заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

"Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе Украины организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", - добавил премьер.

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения экс-президента Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.