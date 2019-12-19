Украина и Россия согласовали условия транзита газа после 1 января

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил на брифинге по итогам трехсторонних газовых переговоров в Берлине.

"После этих интенсивных переговоров я очень рад сказать, что мы достигли принципиального соглашения по всем ключевым вопросам, что, я верю, является очень хорошей новостью для Европы, для Росси, для Украины, для газовых рынков и для жителей всех стран", – заявил Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что участники брифинга не будут уточнять подробностей достигнутых договоренностей, поскольку они еще должны быть утверждены в столицах Украины и России.

В свою очередь достижение предварительных договоренностей подтвердили на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров и, действительно, мы сейчас на том этапе, который мы готовы представить для согласования с нашими столицами, то есть мы должны согласовать наши последние предложения со столицами Киевом и Москвой, а также непосредственно будет на прямой связи и Брюссель. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", – сказал глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и, надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", – сказал российский министр.

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Как сообщалось, в понедельник "Нафтогаз" заявил, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с российским "Газпромом" на данный момент не достигнуто.

По итогам переговоров в Вене 13 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что они не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопросу продолжения транзита газа через Украину было уделено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.