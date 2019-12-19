ГБР начала расследовать строительство незаконных высоток на берегу моря компанией друга Богдана

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Уголовное производство было начато в октябре этого года по статье "служебная халатность".

Следствие установило, что участок площадью 3,44 га на Французском бульваре, 63/65 используется не по целевому назначению. Так, на нем под видом курортно-оздоровительного комплекса строится жилой комплекс, состоящий из четырех 21-этажек.

Как указывает следствие, строительство ЖК Kandinsky Odessa Residence никак не связано со строительством курортно-оздоровительного комплекса, а следовательно документальное оформление данного строительства под видом "курортно-оздоровительного комплекса для детей с родителями" является лишь прикрытием незаконного строительства многоэтажного жилого дома.

Арендаторами участка является ООО "Фэйм групп", ООО "Транс океан тур" и ПИИ в виде ООО "Аверс". Заказчиками строительства являются указанные арендаторы и ООО "Одесаинвестбуд".

Допрошенный в качестве свидетеля директор "Одесаинвестбуда" показал, что общество осуществляет строительство объекта по указанному адресу в соответствии с проектной документацией, при этом отказался указать, какой именно. Кроме того, он отказался предоставить показания по поводу обстоятельств совершения реализации квартир (апартаментов) в ЖК Kandinsky Odessa Residence.

Во время досудебного расследования установлено, что реализация квартир по адресу: Одесса, Французский бульвар, 63/65 осуществляется через ООО "КУА АПФ "Дализ-Финанс", ООО "КУА "Портофино", ПАО "ЗНВКИФ "Эверест", АО "ЗНВКИФ "Феу-Финанс", АО "ЗНВКИФ "Базовый актив", АО "ЗНВКИФ "Инвестиционный актив", АО "ЗНВКИФ "Княгиня Ярославна".

В ноябре суд предоставил следователям разрешение на временный доступ к вещам и документам ООО "Одесаинвестбуд".

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Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что девелоперские компании, связанные с Андреем Вавришем и Дмитрием Исаенко, строят в историческом ареале Одессы на ул. Французский бульвар, 63/65 жилой комплекс "Kandinsky Odessa Residence", хотя официально город позволил возвести там оздоровительный комплекс.

Владельцем SAGA Development является бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, который также известен как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

По данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Perfect Group связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционной платформы- За жизнь" Виктора Медведчука.

По состоянию на 2017 год основателем ООО "Одесаинвестбуд" было ООО "Спецстройинвест-17" из группы компании Perfect Group. Сейчас же учредителями "Одесаинвестбуда" является компания "Спецмехбуд 21", Константин Барский, ООО "Гелинен" и кипрская компания Melonasa Holdings Ltd. Руководителем фирмы является Александр Бочков.

ООО "Спецмехбуд 21" входит в группу Perfect Group. Учредителями ООО "Гелинен" является Василий Редькович Алексей Заика. Последний является руководителем ООО "Андреевская", учредителем которого значится инвестфонд "Эверест", возглавляемый юристом Вавриша Дмитрием Евсеем.