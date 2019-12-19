Рада одобрила присоединение Украины к европейскому фонду поддержки кино

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0013 в целом проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, членство в Европейском фонде поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages") вступает в силу для Украины с даты получения Генеральным секретарем Совета Европы официального сообщения о присоединении.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект в ноябре 2018 года.

Ожидается, что присоединение Украины к Eurimages позволит украинским кинематографистам получить дополнительный источник финансирования производства кинопроектов и расширит рынок их сбыта, а также участвовать во вспомогательных программах поддержки Фонда.

Как пояснял тогда министр культуры Евгения Нищука, принятие законопроекта создаст условия для продвижения украинского кино на европейском кинорынке.

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Напомним, Европейский фонд поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (Eurimages) основан 26 октября 1988 года Резолюцией Комитета министров Совета Европы с целью продвижения независимого кинопроизводства путем предоставления финансовой поддержки полнометражным, анимационным и документальным фильмам совместного производства. Ежегодный бюджет фонда составляет более 20 млн евро, членами фонда является 38 стран.