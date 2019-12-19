Турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях метро, – КГГА

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Назаров также рассказал о ходе реализации внедрения единого электронного билета.

"Город активно готовится к запуску промышленной эксплуатации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди – подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети", – отметил Назаров.

По информации Назарова, в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской картой и продолжается процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.

В течение 2019 года электронным билетом в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 млн раз. Транспортные карты приобрели 257 тыс. киевлян. Еще 155 тыс. пользуются приложением Kyiv Smart City, в котором есть возможность пополнить транспортную карту, отслеживать свои поездки и купить одноразовый QR-билет.