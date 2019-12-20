В Украине запустился образовательный проект в антимонопольной сфере "Лига Антитраста"

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает БизнесЦензор.

Инициаторами проекта выступили общественные организации "Наші Гроші" и "Совет защиты конкуренции и потребителей" (СЗКП).

Учредителями СЗКП выступили бывшие госуполномоченные Антимонопольного комитета (АМКУ), члены Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере закупок в 2015-2019 годах Агия Загребельская и Анна Артеменко, а также Юрий Николов – редактор сайта "Наші Гроші", который специализируется на антимонопольной тематике и освещении тендеров.

Новая общественная организация планирует проводить учебные и образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности общества о событиях в сфере борьбы с монополиями, а также на повышение компетенций отраслевых специалистов.

"За годы работы в Антимонопольном комитете я на собственном опыте убедилась – Украина пока что остается в плену монополистов и хищнических деловых практик. Этот уклад нужно менять, поэтому мы начинаем играть "в долгую". Мы хотим увеличить количество людей, которые разбираются в антитрасте, и улучшить качество их знаний", - заявила председатель правления "Совета защиты конкуренции и потребителей" Агия Загребельская.

В ближайших планах "Лиги Антитраста" семинары для специалистов в сфере закупок и различных направлений антимонопольной сферы.

"Мы имеем знания обо всем спектре деятельности АМКУ и знакомы с лучшим мировым опытом – от закупок и концентрации до выявлению согласованных действий и нюансов госпомощи", - говорт член правления СЗКП Анна Артеменко.

Первым мероприятием "Лиги Антитраста" будет семинар "Публичные закупки. Лайфхак" 29 января в Mercure Kyiv Congress Hotel по ул. Вадима Гетьмана, 6.

Регистрация на семинар по ссылке. Компании, которые станут партнерами семинара, получат дополнительные опции, в том числе отдельный Workshop со спикерами.

Контакты "Лиги Антитраста": league.antitrust@gmail.com, (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.