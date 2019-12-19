Кабмин утвердил план развития мобильного интернета

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1272 от 4 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Своим решением Кабмин обязал Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в декабре 2019 года провести измерения воздействия излучения радиоэлектронных средств (РЭС) технологии CDMA/LTE 850 на технологию GSM/LTE900 в полосе радиочастот 880-890 МГц.

Согласно документу, к указанным мероприятиям УГЦР может привлекать операторов телекоммуникаций-пользователей соответствующего радиочастотного ресурса (РЧР).

Кроме того, в декабре Государственная служба специальной связи и защиты информации обязана утвердить методику расчета электромагнитной совместимости РЭС в полосе радиочастот 880-890 МГц с РЭС, работающими в технологии CDMA/LTE 850.

В январе 2020 года Госспецсвязи также должна разработать и представить на рассмотрение Кабмина проект постановления о прекращении использования радиотехнологии CDMA.

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Кабмин также обязал Министерство цифровой трансформации создать рабочую группу с целью проработки вопроса по определению термина "коэффициент годности радиочастотного ресурса", который должен учитывать степень поражения радиочастотного ресурса радиопомехами, территориальные и технологические ограничения со стороны спецпользователей, и т.п.

Планируется также в декабре-январе подготовить законопроекты, предусматривающие введение моратория на индексацию ставок рентной платы за пользование РЧР Украины для мобильной связи на срок 48 месяцев и применение при определении размера рентной платы за пользование РЧР коэффициента пригодности.

Кроме этого, на 2020 год Кабмином запланирована поддержка законопроектов, в которых предусмотрено внедрение принципа "технологической нейтральности", механизмов совместного использования и передачи во временное и постоянное пользование РЧР на коммерческой основе, а также установление ответственности за невыполнение требований законодательства о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей.

Кабмин также планирует проработать вопрос по уменьшению или отмене сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с услуг мобильной связи.

Кроме того, правительство обязалоМинобороны и Генштаб ВСУ разработать план мероприятий по высвобождению диапазонов радиочастот 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц от специальных пользователей в соответствии со стандартами НАТО, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - разработать план мероприятий по высвобождению полос в диапазонах 694-790 МГц, 790-862 МГц от телевещателей для внедрения 4G-мобильной связи.

Кабмин также обязал Минцифры в пределах полномочий способствовать обеспечению доступа к инфраструктуре и выделению земельных участков в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек, на расстоянии до 1 км от здания сельсовета или центра населенного пункта для размещения базовых станций операторов телекоммуникаций.