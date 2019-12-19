БизнесЦензор

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19.12.19 17:23

АМКУ оштрафовал четыре компании за сговор на тендерах "Укрзализныци" на 61 миллион

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал четыре компании за сговор на пяти тендерах "Укрзализныци" на 60,8 млн грн.

АМКУ оштрафовал четыре компании за сговор на тендерах "Укрзализныци" на 61 миллион

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В четырех из них, на закупку окон, шкафов, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам, участвовали две компании – НПП "Рост" и ПАО "Юникон". Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению закона "О защите экономической конкуренции". На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)", – сообщил Терентьев.

Кроме того, АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по закупке запчастей к тепловозам "Укрзализныци".

"Так же совместно действовали и компании "Торговый дом "БМЗ" и НПП "Промтехцентр", которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии "ЧМЗ". За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн (5,2 млн грн – на "Торговый дом "БМЗ" и 590 тыс. грн – на НПП "Промтехцентр")", – добавил глава Антимонопольного комитета.

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