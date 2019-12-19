Госкомпании лишились льгот по уплате дивидендов из-за провала инвестпрограмм, – Минфин

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Относительно отмены для шести компаний льгот, которые им предоставили, то льготы эти предоставлялись предыдущим Кабмином под несколько требований: 1) не занижение общей суммы уплаты; 2) для некоторой инвестиционной программы развития. Так как оба условия не были выполнены, то льготы отменили", – написала Маркарова.

По ее словам, повышение норматива отчислений по дивидендам госкомпаний должно принести дополнительных 2 млрд грн поступлений, тогда как в настоящее время недовыполнение этих поступлений составило 10 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров в декабре повысил норматив по выплате дивидендов для шести госкомпаний, а исключение по выплате дивидендов в виде 30% от объема чистой прибыли оставили только для "Ощадбанка". Правительство повысило норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) с 30% до 90% чистой прибыли. Базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года для предприятий с госдолей вырос до 90% с 50% чистой прибыли.